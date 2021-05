Le cause della morte del Principe Filippo: ecco le indicazioni del referto (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono state rese note le cause della morte del Principe Filippo. Secondo il Daily Telegraph, che avrebbe ottenuto il certificato di morte del Duca di Edimburgo, sul referto firmato dal medico ufficiale di Buckingham Palace è stato scritto semplicemente “vecchiaia”. La notizia apparentemente banale è stata in realtà molto dibattuta nel Regno Unito considerate le problematiche patite dal Principe nell’ultimo periodo. cause naturali, dunque. La morte del Principe Filippo La morte del Principe Filippo, sopraggiunta nel focolare della sua Windsor il 9 aprile 2021, ha messo la parola fine a una grandissima storia. Classe ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono state rese note ledel. Secondo il Daily Telegraph, che avrebbe ottenuto il certificato didel Duca di Edimburgo, sulfirmato dal medico ufficiale di Buckingham Palace è stato scritto semplicemente “vecchiaia”. La notizia apparentemente banale è stata in realtà molto dibattuta nel Regno Unito considerate le problematiche patite dalnell’ultimo periodo.naturali, dunque. LadelLadel, sopraggiunta nel focolaresua Windsor il 9 aprile 2021, ha messo la parola fine a una grandissima storia. Classe ...

