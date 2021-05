Torta al cioccolato super golosa senza uova e senza forno (Di martedì 4 maggio 2021) Il cioccolato è una vera tentazione, più che un cibo risulta essere una terapia per l’anima. Quante volte in un momento di tristezza abbiamo addentato un semplice quadratino di cioccolata e ci siamo sentiti subito meglio? La spiegazione sta nelle sue caratteristiche organolettiche ma, onestamente, a noi più che la spiegazione scientifica, interessa il risultato. Allora oggi, facciamo un favore al nostro umore e concediamoci un dolce al cioccolato, di quelli veramente soddisfacenti, morbido, ricoperto di glassa che solo al pensiero ci viene l’acquolina in bocca. Si prepara in poco tempo e il risultato è davvero eccezionale, non dovremo nemmeno usare il forno, perché di cuoce al vapore. Ingredienti: 120 grammi di farina, 25 grammi di cacao in polvere, mezzo cucchiaino di lievito in polvere, un quarto di cucchiaino di bicarbonato di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 4 maggio 2021) Ilè una vera tentazione, più che un cibo risulta essere una terapia per l’anima. Quante volte in un momento di tristezza abbiamo addentato un semplice quadratino di cioccolata e ci siamo sentiti subito meglio? La spiegazione sta nelle sue caratteristiche organolettiche ma, onestamente, a noi più che la spiegazione scientifica, interessa il risultato. Allora oggi, facciamo un favore al nostro umore e concediamoci un dolce al, di quelli veramente soddisfacenti, morbido, ricoperto di glassa che solo al pensiero ci viene l’acquolina in bocca. Si prepara in poco tempo e il risultato è davvero eccezionale, non dovremo nemmeno usare il, perché di cuoce al vapore. Ingredienti: 120 grammi di farina, 25 grammi di cacao in polvere, mezzo cucchiaino di lievito in polvere, un quarto di cucchiaino di bicarbonato di ...

lamiabuonaforc2 : TORTA AL CIOCCOLATO CON FARINA DI RISO provatela, la sua sofficità vi conquisterà ed è anche priva di glutine??… - hopfIy : passerò la giornata a dipingere ad aspettare il sushi per cena e poi la torta al cioccolato - lovebegins1293 : RT @ToMikrokosmos: E niente .... Ho fatto una cheesecake al cioccolato con fragole e macarons ( fatti sempre io) per il compleanno di mio f… - giulsxhazza : io a dieta mio padre: vuoi una fetta di torta al cioccolato? pocamadonna noooo cazzo - hanjverse : @ fidanzata ti faccio una playlist e una torta al cioccolato se vuoi ma per favore ???? -