Amici – Le parole di Samuele dopo l'eliminazione: Non immaginavo una situazione del genere (Di lunedì 3 maggio 2021) In seguito all'eliminazione, Samuele ha rilasciato alcune dichiarazioni, in cui ha parlato della sua esperienza ad Amici Samuele Barbetta (Instagram)Sabato scorso abbiamo assistito alla settima puntata della fase serale di "Amici di Maria De Filippi". Come al solito, si sono svolte diverse sfide che hanno visto come protagonisti gli allievi della scuola. Più il talent va avanti e maggiori sono le aspettative degli insegnanti di canto e di ballo, i quali appunto pretendono un enorme impegno da parte dei ragazzi, in vista della conclusione del programma. Al termine dell'ultimo episodio è andata in scena l'eliminazione definitiva di Samuele. Quest'ultimo ha perso al ballottaggio contro Alessandro, mentre Serena è riuscita per un pelo a sfiorare tale ...

