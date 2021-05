Ddl Zan, ecco cosa c’è (davvero) nella legge contro l’omotransfobia di cui ha parlato Fedez e perché è bloccata in Senato (Di domenica 2 maggio 2021) Il disegno di legge contro l‘omotransfobia, quel ddl Zan di cui ha parlato Fedez dal palco del Concertone del primo maggio, divide la maggioranza da settimane: il centrodestra (e in particolare la Lega) fa ostruzionismo dicendo che “non è una priorità”, mentre il centrosinistra chiede che si proceda spediti. Il primo via libera è stato dato dalla Camera a novembre scorso, da allora si aspetta che venga calendarizzato al Senato. perché a Palazzo Madama non si riesce ad andare avanti? Innanzitutto perché è cambiata la maggioranza. A febbraio scorso, con la caduta del governo Conte 2, Lega e Forza Italia sono entrati in maggioranza e ora gli equilibri devono considerare anche le loro posizioni. Il Carroccio in particolare ha dichiarato guerra al ddl: in prima linea c’è il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Il disegno dil‘omotransfobia, quel ddl Zan di cui hadal palco del Concertone del primo maggio, divide la maggioranza da settimane: il centrodestra (e in particolare la Lega) fa ostruzionismo dicendo che “non è una priorità”, mentre il centrosinistra chiede che si proceda spediti. Il primo via libera è stato dato dalla Camera a novembre scorso, da allora si aspetta che venga calendarizzato ala Palazzo Madama non si riesce ad andare avanti? Innanzituttoè cambiata la maggioranza. A febbraio scorso, con la caduta del governo Conte 2, Lega e Forza Italia sono entrati in maggioranza e ora gli equilibri devono considerare anche le loro posizioni. Il Carroccio in particolare ha dichiarato guerra al ddl: in prima linea c’è il ...

davidallegranti : Non è necessariamente omofobo chi ha perplessità, anche forti, sul DDL Zan, non è una vedova di Arcuri o Conte chi… - petergomezblog : Concertone, #Fedez contro la Lega sul ddl Zan: “Il Senato ha tempo di ridare il vitalizio a #Formigoni e non di tut… - AnnalisaChirico : Interviene persino Enrico Letta sul caso Fedez perché, dice, è importante fare le battaglie per ‘i diritti civili,… - Pupozzi : @MarroneEmma @Fedez Quello che non capite è che al nano pitturato non gli frega un cazzo del ddl Zan,a lui interess… - voltes48 : RT @Anna302478978: @Gianmar26145917 Chi, Fedez il compagno di una certa Chiara che vende ciabattine orribili al prezzo di 290 euro ? Ques… -