Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia il comparto immobiliare italiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Si muove al ribasso l' indice delle società immobiliari in Italia , che perde lo 0,57%, scambiando a 9.687,39 punti. 30 - 04 - 2021 03:00 Leggi su borsaitaliana (Di venerdì 30 aprile 2021) Si muove al ribasso l' indice delle società immobiliari in Italia , che perde lo 0,57%, scambiando a 9.687,39 punti. 30 - 04 - 2021 03:00

virginiaraggi : Grazie a Carabinieri per blitz a Tor Bella Monaca. Arrestate 51 persone e azzerati vertici piazza di spaccio. Stop… - repubblica : A Piazza Affari è flop per la parità di genere; donne manager pagate un quinto degli uomini - CalabriaTw : #Roma Grazie ai @_Carabinieri_ che con un blitz hanno smantellato la piazza di spaccio di #TorBellaMonaca. Un giro… - laprofrinaldi : RT @Ladynomics: Eh niente, anche se fanno mestieri superprestigiosi le donne guadagnano molto meno degli : 2/5 in meno per le manager di pi… - RosannaVaroli : A Piazza Affari è flop per la parità di genere; donne manager pagate un quinto degli uomini -