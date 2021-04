Ingenuity salta il quarto volo ma la NASA rassicura | oggi un nuovo tentativoHDblog it

(Di venerdì 30 aprile 2021)rinviato ama nessun problema per l’elicotteroRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : Ingenuity salta il quarto volo ma la NASA rassicura, oggi un nuovo tentativo -

Ultime Notizie dalla rete : Ingenuity salta

HDblog

Va ricordato infatti cheè solamente una tecnologia test la cui missione potrebbe esaurirsi molto presto. Non ci resta che attendere i risultati del test odierno, sempre che tutto fili ...... per chi in questi giorni si fosse distratto con le immagini disu Marte, la faccenda è ... queste platee di operatori sanitari che si allargano (?) con che coscienza un giovanela lista?...Ieri l'elicottero Ingenuity avrebbe dovuto effettuare il quarto test di volo, eseguendo una sequenza ancora più impegnativa della precedente che lo avrebbe portato spostarsi per circa 170 metri in tot ...Ingenuity, infatti, si è dimostrato capace di fare progressi: se nel primo test del 19 aprile aveva fatto un salto di tre metri, nel secondo volo ha raggiunto una quota di cinque metri e ha anche ...