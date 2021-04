3 maggio 2021 i nuovi colori delle regioni | come cambia la mappa dell’Italia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati eindicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 3. Sono state già diffuse le prime anticipazioni relative a questa ordinanza e si apprende in questi minuticambierà ladella nostra Italia a partire da lunedì.era previsto, non ci sarannonovità clamorose. In generale infatti, tutte leche erano in zona gialla resteranno almeno per un’altra settimana nella stessa zona. Questo significa minori restrizioni, scuola per tutti. Per quanto riguarda invece le altre, c’è una novità che riguarda la zona rossa. Dopo la Sardegna è un’altra regione a diventare di questo ...