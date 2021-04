Questa non è transizione ecologica. Lettera al ministro Cingolani (Di giovedì 29 aprile 2021) ministro Cingolani, nella sua intervista rilasciata il 28 aprile al quotidiano “La Repubblica” ha parlato chiaro: la mobilità elettrica avrà senso in Italia solo quando il 72% dell’elettricità sarà prodotta con zero emissioni e siccome il suo piano prevede di raggiungere quell’obiettivo nel 2030, significa che dopo decenni di gravissimi errori sulla produzione delle auto elettriche dovremmo aspettare altri dieci anni, ed è questo il motivo per cui nel Pnrr si è investito poco in questo ambito. Lei va controcorrente rispetto a quello che stanno facendo i maggiori paesi industrializzati e l’Europa, che hanno investito fortemente, e continuano a farlo, nel settore dell’auto elettrica e Questa politica miope farà pagare un prezzo elevato alla nostra economia anche in termini occupazionali. Dimentica che già oggi le auto elettriche ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021), nella sua intervista rilasciata il 28 aprile al quotidiano “La Repubblica” ha parlato chiaro: la mobilità elettrica avrà senso in Italia solo quando il 72% dell’elettricità sarà prodotta con zero emissioni e siccome il suo piano prevede di raggiungere quell’obiettivo nel 2030, significa che dopo decenni di gravissimi errori sulla produzione delle auto elettriche dovremmo aspettare altri dieci anni, ed è questo il motivo per cui nel Pnrr si è investito poco in questo ambito. Lei va controcorrente rispetto a quello che stanno facendo i maggiori paesi industrializzati e l’Europa, che hanno investito fortemente, e continuano a farlo, nel settore dell’auto elettrica epolitica miope farà pagare un prezzo elevato alla nostra economia anche in termini occupazionali. Dimentica che già oggi le auto elettriche ...

