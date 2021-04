Corona virus: Italia, 461212 attualmente positivi a test (-236 in un giorno) con 119238 decessi (217) e 3382224 guariti (13176). Totale di 3962674 casi (13158) Dati della protezione civile: effettuati 239482 tamponi (Di domenica 25 aprile 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 461212 attualmente positivi a test (-236 in un giorno) con 119238 decessi (217) e 3382224 guariti (13176). Totale di 3962674 casi (13158) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 239482 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 25 aprile 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-236 in un) con(217) e).di) proviene da Noi Notizie..

