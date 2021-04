La Red Bull si farà i motori di F1 | preso Ben Hodgkinson dalla Mercedes

Advertising

Gazzetta_it : La #RedBull si farà i motori di #F1: preso Ben #Hodgkinson dalla #Mercedes - thelastcornerit : Red Bull ingaggia Ben Hodgkinson per il nuovo reparto motori - - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Presentazione del Gran Premio Red Bull de España 2021) è stato pubblicato su Motorman… - Tini97Milan1899 : @luciomilangd99 La red bull ha soldi - DanieleFassina : RT @P300it: F1 | Ben Hodgkinson nuovo Direttore Tecnico di Red Bull Powertrains ? di Matteo Gaudieri ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Red Bull

Motorsport.com Italia

Prima tante vittorie con la Renault, poi una burrascosa rottura coi francesi. Ora le vittorie con la Honda, ma proprio sul più bello i giapponesi hanno deciso di mollare la F1. Insomma, lapare essersi stufata di dipendere dalle decisioni di altri e oggi ha ufficialmente annunciato di volersi creare i motori in casa. L'annuncio è abbastanza importante perché si pone come ...Many of the ETC riders were competing inRookies Cup at Portimão last weekend, Colombian David Alonso for example, 2020 European Talent Cup champion and the winner of both races. Five ...Come già sappiamo da tempo, Honda lascerà al termine della stagione 2021 la F1 e Red Bull ha deciso di non voler acquistare motori da altre scuderie, ma piuttosto di mettersi in gioco e produrre un ...E se fossero i rivali della Red Bull ad ingaggiare il britannico per la prossima stagione? Tra gli attimi salienti del GP ad Imola di domenica scorsa, sicuramente c’è stato il terribile incidente al ...