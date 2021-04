“Te ne hanno date poche | infame” Vittorio Brumotti aggredito | ma arrivano le parole choc del vip della tv

(Di mercoledì 21 aprile 2021), la notizia fa il giro del web. È accaduto nel quartiere romani Quarticciolo, quando durante la realizzazione di un servizio di Striscia la Notizia,e la sua troupe sono stati aggrediti. Ed è così che il giornalista, da diverso tempo impegnato a denunciare il traffico dello spaccio di sostanze stupefacenti in Italia, si trova nuovamente alle prese con atti di una barbarie inaudita. Un episodio sicuramente increscioso quello avvenuto durante il servizio chestava realizzando per il tg satirico Striscia la Notizia. Un’aggressione interrotta solo dopo una chiamata che ha permesso alle forze dell’ordine di intervenire prontamente, prima che potesse mettersi davvero molto male per il giornalista e la sua troupe. La scena è quella di pestaggio che ha coinvolto non solo ...

