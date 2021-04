Superlega: De Bruyne, 'è momento di riunirsi e trovare soluzione, la parola è competere' (Di martedì 20 aprile 2021) Londra, 20 apr. (Adnkronos) - "Quest'uomo arriva da una piccola città del Belgio sognando di giocare al livello più alto possibile. Ho rappresentato il campionato belga, tedesco e inglese. E ho anche rappresentato con orgoglio il mio paese. Ho lavorato e gareggiato contro tutti coloro che cercavano di vincere il massimo. Ma la parola più importante in questo è 'competere'". Sono le parole di Kevin De Bruyne, centrocampista belga del Manchester City su twitter su quanto sta avvenendo in queste ore con la Superlega. "Con tutti gli eventi che si sono verificati negli ultimi giorni, forse questo è il momento giusto per riunirsi e provare a lavorare per una soluzione. Sappiamo che questo è un grande business e so di far parte di questo business. Ma sono ancora un ragazzino ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Londra, 20 apr. (Adnkronos) - "Quest'uomo arriva da una piccola città del Belgio sognando di giocare al livello più alto possibile. Ho rappresentato il campionato belga, tedesco e inglese. E ho anche rappresentato con orgoglio il mio paese. Ho lavorato e gareggiato contro tutti coloro che cercavano di vincere il massimo. Ma lapiù importante in questo è ''". Sono le parole di Kevin De, centrocampista belga del Manchester City su twitter su quanto sta avvenendo in queste ore con la. "Con tutti gli eventi che si sono verificati negli ultimi giorni, forse questo è ilgiusto pere provare a lavorare per una. Sappiamo che questo è un grande business e so di far parte di questo business. Ma sono ancora un ragazzino ...

