Esports, le cose che non sapevo e che ho imparato ai playoff eSerie A Tim/FIFA 21 (Di martedì 20 aprile 2021) Per avere un osservatorio privilegiato sulla situazione degli Esports in Italia la presentazione dell'avvio dei playoff della eSerie A Tim/FIFA 21 è un'ottima occasione. Per chi, come me, non ha una solida cultura calcistica (eufemismo), è stato ancora più interessante. Forse alcuni appassionati di calcio hanno ancora un briciolo di diffidenza nei confronti della versione ‘e’ e posso capire da dove siano nate alcune perplessità. I nuovi approcci alle discipline tradizionali non sono sempre facilissimi da accettare e a volte prevale un atteggiamento difensivo. Ma le cose stanno cambiando in fretta e ascoltando le parole di Michele Ciccarese, Commercial & Marketing Director della Lega Serie A si capisce che il rapporto tra i team Esports e i club delle diverse squadre di calcio è ... Leggi su gqitalia (Di martedì 20 aprile 2021) Per avere un osservatorio privilegiato sulla situazione degliin Italia la presentazione dell'avvio deidellaA Tim/21 è un'ottima occasione. Per chi, come me, non ha una solida cultura calcistica (eufemismo), è stato ancora più interessante. Forse alcuni appassionati di calcio hanno ancora un briciolo di diffidenza nei confronti della versione ‘e’ e posso capire da dove siano nate alcune perplessità. I nuovi approcci alle discipline tradizionali non sono sempre facilissimi da accettare e a volte prevale un atteggiamento difensivo. Ma lestanno cambiando in fretta e ascoltando le parole di Michele Ciccarese, Commercial & Marketing Director della Lega Serie A si capisce che il rapporto tra i teame i club delle diverse squadre di calcio è ...

Advertising

BELUSHI69 : @IlBuonFabio Per carita' come credo che non si sia obbligati a dire che queste cose siano giuste... Io del calcio c… - lo_shamsi : Tra l'altro twitch, esports, i server che non collassano... possono uscire cose interessanti. - SirDiabolik : @blinkaerosmith @PIFF_eri mi spiace ma non sono concorde,tra1 0/20anni quandi ti accorgerai che L'inter nella super… - Helke_ : @CursedMattia @Axolotl_Esports Tendenzialmente se si viene outdraftati la comp avversaria è meglio costruita o addi… - itsjvstmee : Fatevi due domande sul perché le donne non sono 'interessate' (come dite voi) agli Esports, sarà forse la cultura m… -