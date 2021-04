Città d’arte, cali fatturato 65-70% attività commerciali (Di martedì 20 aprile 2021) Una maggiore tutela per gli interessi di un ampio numero di aziende che sono le eccellenze nei settori della moda, del gioiello e dell’artigianato. È quanto chiedono le attività commerciali dei centri storici delle Città d’arte. abr/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 aprile 2021) Una maggiore tutela per gli interessi di un ampio numero di aziende che sono le eccellenze nei settori della moda, del gioiello e dell’artigianato. È quanto chiedono ledei centri storici delle. abr/trg su Il Corriere della

Advertising

CorriereCitta : Città d’arte, cali fatturato 65-70% attività commerciali - danielsun2021mi : RT @CurrentiCalamo_: @lucabattanta @fdragoni 1) il test non è infallibile, e se ti da una falsa pos poi dovrai attendere l’esito del moleco… - stephsmarie : @giulielle16_ Allora in Italia città d’arte non saprei Verona o Trieste dicono sia molto bella. Se no le classiche, Napoli Roma - giulielle16_ : il fatto è che vorrei stare in Italia, girare la Sicilia o la Puglia ad agosto per me è una pazzia solo solo per il… - Webmartetv : Augusta | L'ultimo viaggio del barcone lo ha riportato in città. Si trova ora nella nuova darsena. -… -

Ultime Notizie dalla rete : Città d’arte Crisi economica: negozi città d'arte, sostegni su calo annuo fatturato Controradio