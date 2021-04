Scoppia la guerra del calcio | 12 club ' scissionisti' verso la Superlega europea L' Uefa | ' Punizioni esemplari'

(Di lunedì 19 aprile 2021) Le voci ditornano a fare capolino e stavolta sono decisamente pi insistenti, in quella che potrebbe essere una rivoluzione totale per il, pronta ad uccidere quello il mondo del ...

Advertising

JoseAugustoMele : RT @La_Bianconera: ? Il comunicato della nascita della #Superlega! ? Rottura totale tra grandi club, Uefa e Fifa, scoppia la guerra del ca… - GPeppe34N : RT @La_Bianconera: ? Il comunicato della nascita della #Superlega! ? Rottura totale tra grandi club, Uefa e Fifa, scoppia la guerra del ca… - calciopensieri : RT @La_Bianconera: ? Il comunicato della nascita della #Superlega! ? Rottura totale tra grandi club, Uefa e Fifa, scoppia la guerra del ca… - Il_Populista_ : RT @La_Bianconera: ? Il comunicato della nascita della #Superlega! ? Rottura totale tra grandi club, Uefa e Fifa, scoppia la guerra del ca… - tiziasottona : ho una bozza che mammamia se la tiro fuori scoppia la terza guerra mondiale -

Ultime Notizie dalla rete : Scoppia guerra

Gazzetta del Sud

Le voci di Superlega tornano a fare capolino e stavolta sono decisamente pi insistenti, in quella che potrebbe essere una rivoluzione totale per il calcio, pronta ad uccidere quello il mondo del ...- - > Leggi Anche Ad 'Amici 20' Martinaa piangere dopo l'ennesimo affondo della Celentano ... Il cantante della squadra di Zerbi e Celentano è una macchina dae la giuria lo premia ...Per la prima volta appare in un documento ufficiale. È la Superlega che riunisce dodici club, tra i quali Juventus, Milan e Inter. Il ...Ci sarebbero le italiane Juventus, Milan e Inter, oltre alle inglesi Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea e Tottenham, e alle spagnole Barcellona, Real Madrid e Atletico Mad ...