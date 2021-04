Reddito di cittadinanza: inchiesta su migliaia di immigrati. La procura di Genova non chiude gli occhi (Di lunedì 19 aprile 2021) La sai l’ultima barzelletta a 5 Stelle? Proprio a Genova, nella città di Beppe Grillo, il Reddito di cittadinanza ha raggiunto l’apice del fallimento. Lo rivela il quotidiano La Verità, riportando i dettagli di uno scandalo senza fine, che rivela ogni giorno sorprese sempre peggiori. La procura di Genova ha infatti individuato almeno 500 immigrati che hanno chiesto e ottenuto il Reddito di cittadinanza senza averne i requisiti. A trasformare il danno anche in una beffa è il fatto che molti dei percettori sono passati dall’Italia per un breve periodo e altri inviano quanto ricevuto all’estero. “Di certo – come rivela il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro – le posizioni al vaglio dei pm e della Guardia di finanza sono diverse ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 aprile 2021) La sai l’ultima barzelletta a 5 Stelle? Proprio a, nella città di Beppe Grillo, ildiha raggiunto l’apice del fallimento. Lo rivela il quotidiano La Verità, riportando i dettagli di uno scandalo senza fine, che rivela ogni giorno sorprese sempre peggiori. Ladiha infatti individuato almeno 500che hanno chiesto e ottenuto ildisenza averne i requisiti. A trasformare il danno anche in una beffa è il fatto che molti dei percettori sono passati dall’Italia per un breve periodo e altri inviano quanto ricevuto all’estero. “Di certo – come rivela il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro – le posizioni al vaglio dei pm e della Guardia di finanza sono diverse ...

