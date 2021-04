Pioli, 'Milan giovane fa cose straordinarie' (Di domenica 18 aprile 2021) "Abbiamo un obiettivo importante, sappiamo che le partite che ci aspettano sono molto difficili. Abbiamo sprecato troppo, tanto. Potevamo chiuderla nel primo tempo e soffrire meno nella ripresa": così ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 18 aprile 2021) "Abbiamo un obiettivo importante, sappiamo che le partite che ci aspettano sono molto difficili. Abbiamo sprecato troppo, tanto. Potevamo chiuderla nel primo tempo e soffrire meno nella ripresa": così ...

Advertising

Eurosport_IT : IL MILAN NON SI FERMA! La banda Pioli stende il Genoa e resta al secondo posto (a -8 dall'Inter e con una partita… - AntoVitiello : #Pioli sull’espulsione di #Ibrahimovic: “Ho parlato con Zlatan, ha discusso con l’arbitro ma non gli ha mancato di… - AntoVitiello : #Pioli su #Tomori: “La nostra volontà è quella di mantenerlo. La volontà mia e dell'area tecnica è chiara sulla sod… - notizie_milan : Pioli: “Squadra ordinata, vittoria che ci dà fiducia” - Claudio69_ : RT @AndreaPropato: #Pioli: “Abbiamo un obiettivo che sarebbe eccezionale. RIportare il Milan in Champions. Siamo la terza più giovane in Eu… -