**Arte: Monet star all'asta a New York con le sue ninfee giganti il 12 maggio** (2) (Di domenica 18 aprile 2021) (Adnkronos) – Julian Dawes, co-presidente del Dipartimento di arte moderna e impressionista di New York, ha dichiarato: "Claude Monet è tra gli artisti più conosciuti e amati di tutti i tempi e 'Le Bassin aux Nymphéas' rappresenta un esempio per eccellenza della sua celebre e famosa serie di ninfee. Sotheby's ha una storia eccezionale come casa d'aste di Monet e detiene il record dell'artista con 'Meules' venduto per 110 milioni di dollari nel 2019. Siamo ora estremamente entusiasti di portare un quadro così illustre sul mercato per la prima volta in quasi due decenni. Notevole esempio delle opere del tardo periodo di Monet nella sua amata dimora a Giverny, questo dipinto monumentale testimonia magnificamente come la serie delle ninfee si è evoluta nel tempo, dalle sue scoperte ...

