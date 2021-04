Campania zona arancione da 19 aprile: regole scuola e spostamenti (Di venerdì 16 aprile 2021) Campania zona arancione da lunedì 19 aprile. La regione lascia la zona rossa e passa alla fascia con regole e divieti meno rigidi per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus. In particolare, rispetto alla zona rossa è ammessa una visita in un’altra abitazione privata una volta al giorno. In zona rossa rimangono Valle d’Aosta, Puglia e Sardegna. “Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 19 aprile. Passa in area arancione la Regione Campania”, rende noto il ministero. spostamenti – Coprifuoco dalle 22 alle 5. Nella ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 aprile 2021)da lunedì 19. La regione lascia larossa e passa alla fascia cone divieti meno rigidi per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus. In particolare, rispetto allarossa è ammessa una visita in un’altra abitazione privata una volta al giorno. Inrossa rimangono Valle d’Aosta, Puglia e Sardegna. “Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 19. Passa in areala Regione”, rende noto il ministero.– Coprifuoco dalle 22 alle 5. Nella ...

Advertising

TgrRai : #Covid, cabina di regia su colori delle regioni: tre restano in rosso (Valle d'Aosta, Puglia e Sardegna), la Campan… - rtl1025 : ??#Campania, #ValleDAosta e #Puglia dovrebbero restare regioni rosse, #Sardegna da arancione dovrebbe invece passare… - Azzurra_1926 : Zona arancione in Campania: perché c’era la zona rossa? ?? - DodiciMagazine : Allla luce dei dati del monitoraggio settimanale Ministero della Salute, la #Campania dovrebbe passare da zona ross… - ChilErminia : RT @Tg3web: L'indice di contagiosità, scende ancora, a 0,85. La Campania torna in zona arancione, restano invece rosse Puglia Valle d'Aosta… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania zona Covid, i nuovi colori delle regioni: la Campania passa in arancione da lunedì Dopo i dati del monitoraggio Iss l'unico cambiamento riguarda la Campania che scende in zona arancione. Restano rosse Puglia, Valle d'Aosta e Sardegna. Tutte le altre aree rimangono arancioni, anche se alcuni territori, come Lazio, Umbria, Veneto, Basilicata, ...

Campania in zona arancione, Calabria 'a rischio alto', in Sardegna esplode l'indice Rt 'Rischio alto' per la regione . È quanto emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale Iss - ministero della Salute che ogni sette giorni determina la mappa dei colori . I dati sono relativi alla ...

Zona arancione Campania, zona rossa Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta. Rt nazionale cala a 0,85 La zona rossa solo per tre Regioni, Puglia, Valle d'Aosta e Sardegna, con la Campania che va verso la zona arancione, colore (e restrizioni) confermate anche per le altre Regioni. Dovrebbe ...

Covid, da lunedì Campania e Toscana in zona arancione In base ai dati e alle indicazioni della cabina di regia, la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza prevede il passaggio in zona arancione per la Campania da lunedì 19 aprile. Zona ...

Dopo i dati del monitoraggio Iss l'unico cambiamento riguarda lache scende inarancione. Restano rosse Puglia, Valle d'Aosta e Sardegna. Tutte le altre aree rimangono arancioni, anche se alcuni territori, come Lazio, Umbria, Veneto, Basilicata, ...'Rischio alto' per la regione . È quanto emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale Iss - ministero della Salute che ogni sette giorni determina la mappa dei colori . I dati sono relativi alla ...La zona rossa solo per tre Regioni, Puglia, Valle d'Aosta e Sardegna, con la Campania che va verso la zona arancione, colore (e restrizioni) confermate anche per le altre Regioni. Dovrebbe ...In base ai dati e alle indicazioni della cabina di regia, la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza prevede il passaggio in zona arancione per la Campania da lunedì 19 aprile. Zona ...