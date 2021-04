Brando Giorgi lascia l’Isola dei Famosi: cosa è successo, ecatombe di naufraghi (Di venerdì 16 aprile 2021) In una settimana è cambiato tutto. Dalla vittoria nella prova leader, con tanto di distintivo d’onore, al ritiro: per Brando Giorgi l’Isola dei Famosi finisce dopo poche settimane. È Massimiliano Rosolino ad annunciarne l’abbandono a inizio puntata, con grande stupore del pubblico in studio e da casa, ignaro di quanto stesse accadendo in Honduras. Un peccato, davvero, perché Brando era tra i pochi concorrenti che riuscivano a creare una qualche dinamica all’interno del reality. Tra le altre cose, il suo non è nemmeno stato l’unico ritiro della puntata di ieri sera. Nel corso della diretta (pardon, differita) trasmessa ieri su Canale 5, anche Elisa Isoardi ha alzato bandiera bianca. Insomma, una vera e propria ecatombe di naufraghi quella andata in scena ieri a Playa ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 16 aprile 2021) In una settimana è cambiato tutto. Dalla vittoria nella prova leader, con tanto di distintivo d’onore, al ritiro: perdeifinisce dopo poche settimane. È Massimiliano Rosolino ad annunciarne l’abbandono a inizio puntata, con grande stupore del pubblico in studio e da casa, ignaro di quanto stesse accadendo in Honduras. Un peccato, davvero, perchéera tra i pochi concorrenti che riuscivano a creare una qualche dinamica all’interno del reality. Tra le altre cose, il suo non è nemmeno stato l’unico ritiro della puntata di ieri sera. Nel corso della diretta (pardon, differita) trasmessa ieri su Canale 5, anche Elisa Isoardi ha alzato bandiera bianca. Insomma, una vera e propriadiquella andata in scena ieri a Playa ...

MediasetPlay : Brando Giorgi dovrà tornare in Italia per fare degli esami quindi abbandona il gioco. #Isola - IsolaDeiFamosi : Brando Giorgi dovrà rientrare in Italia quindi abbandona il gioco. #Isola - tuttopuntotv : Brando Giorgi lascia l’Isola dei Famosi: cosa è successo, ecatombe di naufraghi #Isola #Brando #BrandoGiorgi - FedeRpt83 : RT @BITCHYFit: Ma in Honduras non c’è un cazzo di oculista? Elisa Isoardi e Brando Giorgi costretti al ritiro proprio per dei problemi agli… -