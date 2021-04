Vaccini Covid, la lettera di 175 premi Nobel ed ex capi di stato agli Usa: “Sospendete i diritti di brevetto per porre fine alla pandemia” (Di giovedì 15 aprile 2021) Vaccini, la lettera di 175 premi Nobel ed ex capi di stato agli Usa: “Sospendete i diritti di brevetto” Oltre 100 premi Nobel ed ex capi di stato hanno chiesto al presidente Usa Joe Biden si sospendere la proprietà intellettuale sui Vaccini Covid e condividere i brevetti. “Un’azione urgente” da intraprendere, “un passo fondamentale e necessario per porre fine alla pandemia” si legge nella lettera inviata al capo della Casa Bianca, anticipata dal quotidiano britannico Financial Times. Tra i firmatari l’ex primo ministro inglese Gordon ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 aprile 2021), ladi 175ed exdiUsa: “di” Oltre 100ed exdihanno chiesto al presidente Usa Joe Biden si sospendere la proprietà intellettuale suie condividere i brevetti. “Un’azione urgente” da intraprendere, “un passo fondamentale e necessario per” si legge nellainviata al capo della Casa Bianca, anticipata dal quotidiano britannico Financial Times. Tra i firmatari l’ex primo ministro inglese Gordon ...

