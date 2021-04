RiMS Racing: finalmente un rombante trailer per il gioco ultra simulativo di Nacon (Di giovedì 15 aprile 2021) Nacon, dopo diverso tempo passato senza aggiornamenti sul progetto, presenta ora trailer e data d'uscita per il promettente titolo motociclistico di RaceWard Studio, RiMS Racing. Previsto per il 19 agosto su PC e console, RiMS Racing si pone non solo come un'alternativa ai vari Monster Energy, RIDE e MotoGP, ma anche con l'intento innovativo di voler aggiungere un livello supplementare di interazione. La chiave del gioco, infatti, non starà solo nel riuscire a governare la moto nel migliore dei modi in pista, ma nel saperla "gestire" e preparare al meglio al livello tecnico. L'elemento della meccanica è centrale ed importante tanto quanto la guida: si potranno ottimizzare tutte le parti delle moto, tutte ufficialmente licenziate dai rispettivi costruttori. Leggi ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 aprile 2021), dopo diverso tempo passato senza aggiornamenti sul progetto, presenta orae data d'uscita per il promettente titolo motociclistico di RaceWard Studio,. Previsto per il 19 agosto su PC e console,si pone non solo come un'alternativa ai vari Monster Energy, RIDE e MotoGP, ma anche con l'intento innovativo di voler aggiungere un livello supplementare di interazione. La chiave del, infatti, non starà solo nel riuscire a governare la moto nel migliore dei modi in pista, ma nel saperla "gestire" e preparare al meglio al livello tecnico. L'elemento della meccanica è centrale ed importante tanto quanto la guida: si potranno ottimizzare tutte le parti delle moto, tutte ufficialmente licenziate dai rispettivi costruttori. Leggi ...

Advertising

Eurogamer_it : #RiMS Racing: finalmente un rombante trailer per il gioco #Nacon - infoitscienza : Guardate il trailer di RiMS Racing, il simulatore che vi trasformerà in veri rider (video e foto) - gamescore_it : RiMS Racing, annunciato il nuovo simulatore motociclistico! - - GamingToday4 : RiMS Racing: in arrivo il 19 agosto - cellicom : Presentato RiMS Racing, primi dettagli – -