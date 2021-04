Quattro chili di droga e 87.350 euro: donna arrestata, denunciato l’ex compagno (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri sera gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, sono intervenuti presso l’abitazione di una donna in via II° Traversa Fumaroli dove hanno rinvenuto 58 buste di cellophane contenenti circa 3,7 kg di marijuana, due stecche di circa 34 grammi di hashish, 6 bilancini di precisione, una bilancia digitale da cucina, diverso materiale per il confezionamento della droga e 11.470 euro; inoltre, nell’appartamento dell’ex compagno della donna, posto al secondo piano dello stesso stabile, sono stati rinvenuti altri 75.880 euro. G.C., 25enne napoletana, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre F.D., napoletano di 31 ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri sera gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, sono intervenuti presso l’abitazione di unain via II° Traversa Fumaroli dove hanno rinvenuto 58 buste di cellophane contenenti circa 3,7 kg di marijuana, due stecche di circa 34 grammi di hashish, 6 bilancini di precisione, una bilancia digitale da cucina, diverso materiale per il confezionamento dellae 11.470; inoltre, nell’appartamento deldella, posto al secondo piano dello stesso stabile, sono stati rinvenuti altri 75.880. G.C., 25enne napoletana, è stataper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre F.D., napoletano di 31 ...

