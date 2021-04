Quando riapriranno i ristoranti? Il punto della situazione (Di giovedì 15 aprile 2021) Le riaperture sono un tema caldo e diventa normale chiedersi Quando riapriranno i ristoranti. Per capire Quando davvero ciò potrà avvenire occorre fare un quadro della situazione. Il primo da mettere in rilievo è che i nuovi colori delle regioni, con ordinanze in vigore a partire dal 19 aprile, confermeranno un'Italia fatta di zone rosse ed arancioni. Le riaperture dei ristoranti sono subordinate allo stop della sospensione delle zone gialle. Lo status delle cose è effetto del decreto che è in vigore dal 7 aprile e lo sarà fino al 30. Riapertura ristoranti: due strade possibili Per immaginare una riapertura dei ristoranti si possono delineare due situazioni: un possibile intervento che anticipi un cambiamento prima ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 15 aprile 2021) Le riaperture sono un tema caldo e diventa normale chiedersi. Per capiredavvero ciò potrà avvenire occorre fare un quadro. Il primo da mettere in rilievo è che i nuovi colori delle regioni, con ordinanze in vigore a partire dal 19 aprile, confermeranno un'Italia fatta di zone rosse ed arancioni. Le riaperture deisono subordinate allo stopsospensione delle zone gialle. Lo status delle cose è effetto del decreto che è in vigore dal 7 aprile e lo sarà fino al 30. Riapertura: due strade possibili Per immaginare una riapertura deisi possono delineare due situazioni: un possibile intervento che anticipi un cambiamento prima ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Eataly chiude definitivamente gli store di Bari e Forlì. I due negozi, che hanno complessivamente 80 dipendenti, no… - tatonissimo : RT @sfaccimmone: Quando riapriranno bar e ristoranti per farmi alzare dal tavolo devono chiamare i carabinieri. - cogitosum11 : RT @Franc_Pon: @SabinaGuzzanti @b_baolo Ricordiamocelo quando i teatri riapriranno. Evitare tutti gli “artisti” che in questo periodo nero… - sfaccimmone : Quando riapriranno bar e ristoranti per farmi alzare dal tavolo devono chiamare i carabinieri. - ADGalileiCrema : Il bello salverà il mondo. E sarà bellissimo ritrovarci quando riapriranno i luoghi d’arte e di cultura!… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riapriranno Genova, nel 2022 riapriranno Palazzo Rosso e Sant'Agostino. Nascerà anche il museo della Città Sono molte le novità che attendono Genova dal 2022 quando partiranno diverse iniziative importanti. A spiegarlo, a margine della presentazione del nuovo sito dei musei genovesi, l'assessore alla ...

Emergenza Covid, Confagricoltura Liguria: 'Necessaria graduale riapertura delle attività' ) [5] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 6 [html] => Le oltre 650 strutture agrituristiche liguri hanno bisogno con chiarezza e per tempo di sapere come e quando riapriranno, per programmare al ...

Genova, "io ristoratore costretto a chiudere dai dpcm ora rischio la depressione" Daniele ha chiuso da novembre: "Non riuscivo a pagavo le spese, riaprirò quando si potrà lavorare la sera" GENOVA - "Abbiamo deciso di chiudere nel novembre scorso quando ci siamo accorti che con l'in ...

“Basta incompetenza nel Cts. Chiederò di nominare esperti di cultura" Per il neo sottosegretario alla cultura, "continuare con le chiusure vorrebbe dire perpetrare un crimine contro la cultura che non è un bene comprimibile" ...

Sono molte le novità che attendono Genova dal 2022partiranno diverse iniziative importanti. A spiegarlo, a margine della presentazione del nuovo sito dei musei genovesi, l'assessore alla ...) [5] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 6 [html] => Le oltre 650 strutture agrituristiche liguri hanno bisogno con chiarezza e per tempo di sapere come e, per programmare al ...Daniele ha chiuso da novembre: "Non riuscivo a pagavo le spese, riaprirò quando si potrà lavorare la sera" GENOVA - "Abbiamo deciso di chiudere nel novembre scorso quando ci siamo accorti che con l'in ...Per il neo sottosegretario alla cultura, "continuare con le chiusure vorrebbe dire perpetrare un crimine contro la cultura che non è un bene comprimibile" ...