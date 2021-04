La vita di Audrey Hepburn diventa una serie tv, dalla sceneggiatrice di The Good Wife (Di giovedì 15 aprile 2021) La vita di Audrey Hepburn, attrice Premio Oscar e icona di eleganza, diventa una serie tv. La scrittrice e produttrice statunitense Jacqueline Hoyt (già dietro a The Good Wife) si occuperà della sceneggiatura. Il progetto, il cui titolo è semplicemente Audrey, è prodotto dall’italiana Wildside, la società di Fremantle dietro i successi de L’Amica Geniale e The Young Pope. I produttori esecutivi sono Mario Gianani, CEO di Wildside, del gruppo Fremantle; Lorenzo Gangarossa con Ludovica Damiani; Luca Dotti e Luigi Spinola. La serie su Audrey Hepburn è basata sul libro Audrey at Home, scritto da Dotti e Spinola, figli dell’attrice e dello psichiatra italiano Andrea Dotti, che lei ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Ladi, attrice Premio Oscar e icona di eleganza,unatv. La scrittrice e produttrice statunitense Jacqueline Hoyt (già dietro a The) si occuperà della sceneggiatura. Il progetto, il cui titolo è semplicemente, è prodotto dall’italiana Wildside, la società di Fremantle dietro i successi de L’Amica Geniale e The Young Pope. I produttori esecutivi sono Mario Gianani, CEO di Wildside, del gruppo Fremantle; Lorenzo Gangarossa con Ludovica Damiani; Luca Dotti e Luigi Spinola. Lasuè basata sul libroat Home, scritto da Dotti e Spinola, figli dell’attrice e dello psichiatra italiano Andrea Dotti, che lei ...

