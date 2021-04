Covid Italia, bollettino oggi 15 aprile: 16.974 casi e 380 morti (Di giovedì 15 aprile 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi 15 aprile 2021. Nelle ultime 24 ore registrati 16.974 nuovi casi e 380 morti in 24 ore Ieri i contagi erano stati 16.168, 469 le... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 15 aprile 2021), ildi152021. Nelle ultime 24 ore registrati 16.974 nuovie 380in 24 ore Ieri i contagi erano stati 16.168, 469 le...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Il dossier Aifa: "Su 100 decessi segnalati solo uno è collegato al vaccino" Quanto ai casi segnalati per ogni singolo vaccino anti - Covid in uso in Italia ( Pfizer, Moderna, AstraZeneca ), la distribuzione per tipologia di vaccino 'dipende in parte dal diverso numero di ...

Cia - Agricoltori Italiani: 'Frutta e verdura? Sempre più famiglie comprano dagli agricoltori' ...Campagna - Cia sono 9 i mercati contadini (4 solo in città) - che durante tutta l'emergenza Covid, ... Scendendo verso il Centro Italia, la Toscana di Firenz e, Prato e Pistoia conta con la Spesa in ...

Covid, 16.974 nuovi casi con 319.633 tamponi e altri 380 decessi In Italia ci sono 16.974 nuovi casi di coronavirus a fronte di 319.633 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 380 decessi (contro i 469 di mercoledì) per un totale, da inizio pa ...

Covid, lo scenario migliora. Campania verso l’arancione, Sicilia verso il rosso Lo scenario migliora, la curva dei contagi cala, ma il numero dei morti e la pressione sulle terapie intensive restano alti. E sulla cartina dell’Italia si annunciano pochi cambi di colore. Delle quat ...

