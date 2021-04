Egitto, scoperta la “città d’oro perduta” che riemerge dopo più di 3000 anni (Di lunedì 12 aprile 2021) La scoperta di questa città perduta è la seconda scoperta archeologica più importante dalla tomba di Tutankhamon in Egitto Una scoperta archeologica che ha dell’incredibile quella fatta in Egitto, sulla sponda ovest del Nilo nella zona di Luxor. E’ riemersa dopo 3.400 anni una città ritenuta il più grande insediamento antico mai scoperto dalla nazione. “Molte missioni straniere hanno cercato questa città e non l’hanno mai trovata”, ha annunciato su Facebook Zahi Hawass l’archeologo che ha guidato il team che ha fatto la scoperta, in un comunicato in cui si afferma che la città era “intatta” e “lasciata dagli antichi residenti come se fosse accaduto ieri“. Ritrovato ... Leggi su zon (Di lunedì 12 aprile 2021) Ladi questaè la secondaarcheologica più importante dalla tomba di Tutankhamon inUnaarcheologica che ha dell’incredibile quella fatta in, sulla sponda ovest del Nilo nella zona di Luxor. E’ riemersa3.400unaritenuta il più grande insediamento antico mai scoperto dalla nazione. “Molte missioni straniere hanno cercato questae non l’hanno mai trovata”, ha annunciato su Facebook Zahi Hawass l’archeologo che ha guidato il team che ha fatto la, in un comunicato in cui si afferma che laera “intatta” e “lasciata dagli antichi residenti come se fosse accaduto ieri“. Ritrovato ...

