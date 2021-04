Reggiana-Empoli, le formazioni ufficiali (Di venerdì 9 aprile 2021) Alle 21.00 in campo per la Serie B, Reggiana e Empoli. Queste le formazioni ufficiali dell’anticipo della 33a giornata di Serie B: Reggiana (3-5-2): Venturi; Ajeti, Yao, Costa; Libutti, Del Pinto, Rossi, Radrezza, Lunetta; Zamparo, Kargbo. Allenatore: Alvini. Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Sabelli, Nikolaou, Casale, Terzic; Zurkowski, Stulac, Haas; Bajrami; Matos, Olivieri. Allenatore: Dionisi. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 aprile 2021) Alle 21.00 in campo per la Serie B,. Queste ledell’anticipo della 33a giornata di Serie B:(3-5-2): Venturi; Ajeti, Yao, Costa; Libutti, Del Pinto, Rossi, Radrezza, Lunetta; Zamparo, Kargbo. Allenatore: Alvini.(4-3-1-2): Brignoli; Sabelli, Nikolaou, Casale, Terzic; Zurkowski, Stulac, Haas; Bajrami; Matos, Olivieri. Allenatore: Dionisi. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

