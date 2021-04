Covid | Australia compra 20 milioni di dosi extra di vaccino Pfizer

(Di venerdì 9 aprile 2021) L'ha annunciato di aver concluso un accordo per acquistare 20didicambiando in corsa il proprio piano vaccinale che prevedeva di appoggiarsi ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Australia

L'ha annunciato di aver concluso un accordo per acquistare 20 milioni di dosi extra di vaccino Pfizer cambiando in corsa il proprio piano vaccinale che prevedeva di appoggiarsi principalmente ......ricchezza empirica quello che è successo in Italia e nel mondo nell'anno della pandemia- 19, ... asiatici e pacifici (Giappone Taiwan Corea Hong Kong Nuova Zelanda) e Nord Europei (...L'Australia ha annunciato di aver concluso un accordo per acquistare 20 milioni di dosi extra di vaccino Pfizer cambiando in corsa il proprio piano vaccinale che prevedeva di appoggiarsi principalment ...Il direttore del dipartimento Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, ha firmato la circolare che raccomanda di somministrare il vaccino AstraZeneca agli over 60, pur ricordando che le ...