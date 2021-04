Richiesta interventi legislativi ed economici ristoratori e bar: ecco il documento integrale del gruppo Zona Bianca (Di mercoledì 7 aprile 2021) Riceviamo e pubblichiamo integralmente le richieste avanzate dal gruppo Zona Bianca Vibo Valentia al Governo in materia di interventi economici a favore di ristoratori e bar. Vibo Valentia, 06.04.2021 Gent.mo Presidente ff della Regione CalabriaAntonino Spirlìcapogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it PEC Gent.mo Ministro della SaluteRoberto Speranzagab@postacert.sanita.it Gent.mo Presidente del Consiglio dei MinistriMario Draghipresidente@pec.governo.it, pcIll.mo Signor Prefetto di Vibo ValentiaDott. Francesco ZITOprotocollo.prefvv@pec.interno.it ed alla Rispettosa e doverosa attenzione ed osservanzadell’Ill.mo PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAprotocollo.centrale@pec.quirinale.it Al Presidente del Senato della RepubblicaOn. Maria Elisabetta Alberti ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 7 aprile 2021) Riceviamo e pubblichiamo integralmente le richieste avanzate dalVibo Valentia al Governo in materia dia favore die bar. Vibo Valentia, 06.04.2021 Gent.mo Presidente ff della Regione CalabriaAntonino Spirlìcapogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it PEC Gent.mo Ministro della SaluteRoberto Speranzagab@postacert.sanita.it Gent.mo Presidente del Consiglio dei MinistriMario Draghipresidente@pec.governo.it, pcIll.mo Signor Prefetto di Vibo ValentiaDott. Francesco ZITOprotocollo.prefvv@pec.interno.it ed alla Rispettosa e doverosa attenzione ed osservanzadell’Ill.mo PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAprotocollo.centrale@pec.quirinale.it Al Presidente del Senato della RepubblicaOn. Maria Elisabetta Alberti ...

Advertising

rsimonetti57 : Non mi fa' tanto il mancato Rigore, Celebriamo ormai da 40 anni gli 'Interventi' del Sistema degli Asserviti...Quan… - madonielive : Riceviamo e pubblichiamo:Concorso BORGO DEI BORGHI 2021 – segnalazione e richiesta interventi - BlueValentine89 : @samanthaconlah I senza speranza e senza cervello che cercano di fare sti interventi per condividere col mondo la l… - salernocitta : Interventi antisismici: asseverazione successiva alla richiesta del titolo abilitativo - hagsandcupcakes : @kurachiharuki in teoria per il cambio nome dovresti contattare un avvocato per iniziare la pratica e la richiesta… -

Ultime Notizie dalla rete : Richiesta interventi Draghi lavora a Recovery e Sostegni, preoccupa caso AstraZeneca Che da parte del governo ci sia poi la possibilità e la volontà di accogliere la richiesta è da ... Saranno "interventi, che hanno una prospettiva temporale" legata alla crisi di quest'anno ma che "si ...

Draghi lavora a Recovery e Sostegni, preoccupa il caso AstraZeneca Che da parte del governo ci sia poi la possibilità e la volontà di accogliere la richiesta è da ... Saranno 'interventi, che hanno una prospettiva temporale' legata alla crisi di quest'anno ma che 'si ...

Richiesta interventi legislativi ed economici ristoratori e bar: ecco il documento integrale del gruppo Zona La Prima Pagina Bonus e superbonus, Nardella: “Opportunità da cogliere” ma vi sono state anche tantissime richieste per la ristrutturazione degli immobili e per i vari tipi di detrazioni accessibili in base al tipo di intervento di efficientamento da effettuare, oltre ...

Crisi covid, protesta degli ambulanti: allestito finto mercato Pistoia, 7 aprile 2021 - Protesta degli ambulanti stamani in piazza Duomo a Pistoia, dove hanno allestito un finto mercato con i loro furgoni, ma senza merce esposta, per manifestare contro la mancata ...

Che da parte del governo ci sia poi la possibilità e la volontà di accogliere laè da ... Saranno ", che hanno una prospettiva temporale" legata alla crisi di quest'anno ma che "si ...Che da parte del governo ci sia poi la possibilità e la volontà di accogliere laè da ... Saranno ', che hanno una prospettiva temporale' legata alla crisi di quest'anno ma che 'si ...ma vi sono state anche tantissime richieste per la ristrutturazione degli immobili e per i vari tipi di detrazioni accessibili in base al tipo di intervento di efficientamento da effettuare, oltre ...Pistoia, 7 aprile 2021 - Protesta degli ambulanti stamani in piazza Duomo a Pistoia, dove hanno allestito un finto mercato con i loro furgoni, ma senza merce esposta, per manifestare contro la mancata ...