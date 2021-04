Real Madrid, Asensio: «Qualificazione aperta, il Liverpool sa rimontare» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Marco Asensio ha parlato dopo la vittoria del Real Madrid in Champions League contro il Liverpool Marco Asensio, attaccante del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in Champions League per 3-1 contro il Liverpool; segnata anche da una sua rete. Liverpool – «Sono molto contento. Credo che abbiamo fatto una grande partita soprattutto nel primo tempo contro una squadra molto difficile da affrontare ma siamo stati superiori e abbiamo meritato di vincere. Alla fine la Champions è sempre qualcosa di molto speciale e soprattutto in queste partite ad eliminazione diretta è sempre molto importante lasciare il segno. In vista del ritorno non dobbiamo dimenticare che il Liverpool è in grado di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Marcoha parlato dopo la vittoria delin Champions League contro ilMarco, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in Champions League per 3-1 contro il; segnata anche da una sua rete.– «Sono molto contento. Credo che abbiamo fatto una grande partita soprattutto nel primo tempo contro una squadra molto difficile da affrontare ma siamo stati superiori e abbiamo meritato di vincere. Alla fine la Champions è sempre qualcosa di molto speciale e soprattutto in queste partite ad eliminazione diretta è sempre molto importante lasciare il segno. In vista del ritorno non dobbiamo dimenticare che ilè in grado di ...

