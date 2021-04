COVID Lazio – Il bollettino di oggi 6 aprile: sempre meno i positivi (Di martedì 6 aprile 2021) “Su circa 12.000 tamponi effettuati, di cui oltre 5.000 antigenici, si registrano 1.120 casi positivi (-299 rispetto ai dati raccolti ieri), 43 i decessi (+11 nelle ultime 24 ore) e +727 i guariti“. Questo è quanto si evince dal bollettino emesso oggi dalla Regione Lazio in merito all’emergenza COVID-19. Il trend della diminuzione dei casi positivi sta proseguendo, nonostante siano in lieve aumento i decessi. Questi dati devono spronare i cittadini a continuare su questa strada e rimanere sempre vigili. Il commento di D’Amato Come ogni giorno, all’interno del comunicato è possibile leggere il commento sui dati raccolti dell’Assessore alla Sanità del Lazio. D’Amato ha anche dato degli aggiornamenti riguardo la campagna vaccinale: “Diminuiscono i ... Leggi su romanotizie24 (Di martedì 6 aprile 2021) “Su circa 12.000 tamponi effettuati, di cui oltre 5.000 antigenici, si registrano 1.120 casi(-299 rispetto ai dati raccolti ieri), 43 i decessi (+11 nelle ultime 24 ore) e +727 i guariti“. Questo è quanto si evince dalemessodalla Regionein merito all’emergenza-19. Il trend della diminuzione dei casista proseguendo, nonostante siano in lieve aumento i decessi. Questi dati devono spronare i cittadini a continuare su questa strada e rimanerevigili. Il commento di D’Amato Come ogni giorno, all’interno del comunicato è possibile leggere il commento sui dati raccolti dell’Assessore alla Sanità del. D’Amato ha anche dato degli aggiornamenti riguardo la campagna vaccinale: “Diminuiscono i ...

