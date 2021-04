Dieta, ecco il modo definitivo per perdere peso (Di sabato 3 aprile 2021) Alfie Borromeo Una Dieta sana consente di ottenere tutte le calorie necessarie per l’organismo e, soprattutto, tutti i micro e macronutrienti necessari: l’apporto calorico è sufficiente per mantenervi in buona salute, ma non tale da farvi ingrassare. Una Dieta sana ed equilibrata fa anche diminuire il rischio cardiovascolare e di altre malattie, è povera di grassi saturi, di sodio (sale) e di zuccheri aggiunti. Alimenti che non dovrebbero mancare in una Dieta sana: Latte e derivati (yogurt e formaggi) scremati o parzialmente scremati. Carne magra (soprattutto bianca), pesce, legumi cotti. Alimenti a base di cereali integrali come pane integrale, fiocchi d’avena, riso integrale, pasta, cereali, quinoa, amaranto. Frutta fresca. Verdura fresca, eventualmente integrata con quella in scatola o surgelata. L’olio d’oliva è un ... Leggi su improntaunika (Di sabato 3 aprile 2021) Alfie Borromeo Unasana consente di ottenere tutte le calorie necessarie per l’organismo e, soprattutto, tutti i micro e macronutrienti necessari: l’apporto calorico è sufficiente per mantenervi in buona salute, ma non tale da farvi ingrassare. Unasana ed equilibrata fa anche diminuire il rischio cardiovascolare e di altre malattie, è povera di grassi saturi, di sodio (sale) e di zuccheri aggiunti. Alimenti che non dovrebbero mancare in unasana: Latte e derivati (yogurt e formaggi) scremati o parzialmente scremati. Carne magra (soprattutto bianca), pesce, legumi cotti. Alimenti a base di cereali integrali come pane integrale, fiocchi d’avena, riso integrale, pasta, cereali, quinoa, amaranto. Frutta fresca. Verdura fresca, eventualmente integrata con quella in scatola o surgelata. L’olio d’oliva è un ...

