Bridgerton 2: Regé-Jean Page dice addio alla serie. Chi sarà il prossimo Duca di Hastings? (Di sabato 3 aprile 2021) Il Duca di Hastings ha detto addio. Regé-Jean Page, uno degli attori più amati della nuova serie di Shonda Rhimes, ha lasciato il cast di Bridgerton e non farà parte della nuova stagione presto in streaming su Netflix. addio al Duca di Hastings: Regé-Jean Page dice addio alla serie di Shonda Rhimes. Che fine farà Bridgerton? Nel suo account personale Twitter ma anche in quello ufficiale della serie, l'annuncio è una notizia alla Bridgerton, cioè è proprio Lady Whistledown ha diffondere il messaggio al pubblico: ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 3 aprile 2021) Ildiha detto, uno degli attori più amati della nuovadi Shonda Rhimes, ha lasciato il cast die non farà parte della nuova stagione presto in streaming su Netflix.aldidi Shonda Rhimes. Che fine farà? Nel suo account personale Twitter ma anche in quello ufficiale della, l'annuncio è una notizia, cioè è proprio Lady Whistledown ha diffondere il messaggio al pubblico: ...

Advertising

Srta_MDA89 : NONONOOOOOOO ?? - Andrea90724522 : RT @comingsoonit: Brutte notizie da Whistledown: nella seconda stagione di #Bridgerton non rivedremo l'amatissimo Duca di Hastings. Perché… - ciakmag : Brutta notizia per i fan di #Bridgerton e #RegeJeanPage - comingsoonit : Brutte notizie da Whistledown: nella seconda stagione di #Bridgerton non rivedremo l'amatissimo Duca di Hastings. P… - CatelliRossella : Regè-Jean Page non ci sarà in seconda stagione Bridgerton - Tv - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Bridgerton Regé Il duca di Hastings non sarà nella seconda stagione di 'Bridgerton' Ci mancherà la presenza di Simon sullo schermo, ma sarà sempre parte della famiglia Bridgerton. Daphne rimarrà una moglie e una sorella devota, che aiuta il fratello ad affrontare la nuova stagione ...

Bridgerton 2, addio al Duca di Hastings: Regé - Jean Page non tornerà nella seconda stagione Perché Regé - Jean Page lascia Bridgerton? Il commento dell'attore Intervistato da Variety , Page ha spiegato che il suo contratto in Bridgerton era per una sola stagione , la prima, basata sul primo ...

Tv:Regè-Jean Page non ci sarà in seconda stagione Bridgerton Tiscali.it Ci mancherà la presenza di Simon sullo schermo, ma sarà sempre parte della famiglia. Daphne rimarrà una moglie e una sorella devota, che aiuta il fratello ad affrontare la nuova stagione ...Perché- Jean Page lascia? Il commento dell'attore Intervistato da Variety , Page ha spiegato che il suo contratto inera per una sola stagione , la prima, basata sul primo ...