Bassetti, Italia zona rossa a Pasqua? "Scelta ipocrita: il governo non sarà capace di farla rispettare" (Di venerdì 2 aprile 2021) Bassetti, Italia zona rossa a Pasqua? «Una Scelta ipocrita: il governo non sarà in grado di farla rispettare». Il direttore delle Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, intervenuto a Un giorno da pecora su Radio uno, torna a tuonare contro il lockdown a corrente alternata dichiarato dal governo. Soprattutto in considerazione del fatto che, aggiunge a stretto giro l'infettivologo, sarà impossibile pretendere il rispetto dei divieti da 65 milioni di cittadini. Regole e divieti che, aggiunge l'esperto, il governo non potrà essere in grado di far ottemperare a tutti, fino in fondo…

