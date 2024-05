NBA | i Cleveland Cavaliers eliminano gli Orlando Magic e vanno in semifinale di Eastern Conference

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) Con 39 punti di Donovan Mitchell, 15 dalla panchina di Caris LeVert e la doppia doppia da 11 e 16 rimbalzi d Evan Mobley, ivincono gara-7 del primo turno di playoff disugli. Non bastano agli ospiti, in questo 106-94, i 38 con 16 rimbalzi di Paolo Banchero, coadiuvato dai 13 di Wendell Carter Jr. e dai 10 di Jalen Suggs, unici altri due in doppia cifra per gli ospiti. La gara, peraltro, è di quelle chetiene in mano abbastanza a lungo. E in effetti il marchio di Banchero si sente lungo tutta la prima metà di gara: 24 punti e 8 rimbalzi, migliori 24 minuti iniziali di sempre in una gara-7 per un ventunenne. Il risultato è che è 43-53 solo perché LeVert e Merrill danno un contributo a tenere accesa la miccia ...