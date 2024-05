ATP Madrid - Andrey Rublev trionfa in rimonta contro Auger-Aliassime alla Caja Magica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) La rivincita di. Il russo, dopo un periodo di grande difficoltà posterioresqualifica nel torneo di Dubai, ha ripreso vigore nel Masters1000 die ha ottenuto il secondo successo in un 1000 dopo quello di Montecarlo dell’anno scorso.(n.8 del ranking) ha sconfitto inil canadese Felix(n.35 ATP) con lo score di 4-6 7-5 7-5 in 2 ore e 49 minuti di partita. Una sfida molto combattuta in cui a prevalere è stata la miglior attitudine del moscovita a disputare match di questo genere (quinta Finale 1000 per lui). Per il nativo di Montreal ancora nessun Masters1000 in bacheca. Nel primo set l’avvio è tutto di marca canadese.gioca in grande scioltezza e ...