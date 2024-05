Javi López suggella la permanenza dell’Alavés e tiene il Valencia lontano dall’Europa

(Di domenica 5 maggio 2024) In Spagna non si parla d’altro:selló este domingo la permanencia del Alavés en Mestalla con un zurdazo que aleja alde Europa tras un partido malo y sin ritmo en el que perdió por lesión a Jaume Doménech y vio anulado un gol de Diegopor fuera de juego posicional de Peter Federico. Elno pudo seguir este domingo la estela de Europa y encadena tres derrotas consecutivas que le alejan en cinco puntos de la séptima plaza, mientras que el Alavés, que llegaba a Mestalla crecido con dos triunfos consecutivos, se impuso para lograr el objetivo de la permanencia en la temporada de su vuelta a Primera División. –> El partido comenzó agitado y accidentado. Diegofalló una ocasión clarísima después de un buen pase de Peter Federico y un remate de ...

... e negli studi Ciudad de la Luz, per proseguire in diverse località della provincia di Valencia e ...perfetto' e 'Agadah' e vincitrice per 'Romanzo Criminale') e al trucco e acconciature Ana López ... Continua a leggere>>

... e negli studi Ciudad de la Luz, per proseguire in diverse località della provincia di Valencia e ... e al trucco e acconciature Ana López Puigcerver e Belen López Puigcerver (nominate agli Oscar® per ... Continua a leggere>>