Patenti comprate | inchiesta a Brescia - accertamenti su 2mila camionisti

(Di domenica 5 maggio 2024) Un’ordinanza di custodia cautelare ha determinato gli arresti di 4 persone in provincia di, lo scorso 2 maggio. L’accusa è di associazione a delinquere finalizzata a far ottenere in modo irregolaredi guida di tipo B e carte di qualificazione del conducente. Il tutto per la guida professionale di mezzi pesanti per conto terzi. Le forze dell’ordine hanno sequestrato oltre un milione di euro. Gli indagati sono più di 60 persone. L’indagine, nel corso della quale la Guardia di Finanza ha effettuatoa carico del titolare di 4 autoscuole, ha permesso di contestare a carico dell’uomo e dei suoi fiancheggiatori i reati di associazione a delinquere, corruzione, istigazione alla corruzione e numerosi falsi in atto pubblico. La magistraturana contesta inoltre il reato speciale di sostenimento ...

