Calcio in lutto - morto il ct campione del mondo Menotti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Ilinternazionale piange undel. All'età di 85 anni èCesar Luis, noto con il soprannome di 'Flaco', ct della Seleccion argentinadelnel 1978. Nel 2019 era stato nominato dalla Federargentana direttore tecnico delle Nazionali. Cesar Luisaveva origini italiane, visto che la sua famiglia era di Ancona, ma la sua carriera si è svolta tutta in Sudamerica: calciatore fra Rosario Central, Racing, Boca e anche Santos in Brasile, come allenatore in Argentina, ma anche in Spagna e in Italia. Nei primi anni Settanta ha portato l'Huracan a uno storico titolo, nel 1974 gli è stata affidata la guida della Nazionale e quattro anni dopo ecco la vittoria della sua prima Coppa del ...