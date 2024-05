(Di domenica 5 maggio 2024) Vantaggio giallorosso e replica bianconera nel primo tempopareggiano 1-1 nel match in calendario oggi per la 35esima giornata della Serie A. Vantaggio giallorosso conal 15', replica bianconera conal 31'. Il pareggio permette alladi salire a 66 punti: la formazione di Allegri è vicina alla qualificazione

La Juventus non approfitta del mezzo passo falso del Milan - La lotta per il secondo posto alle spalle dell’Inter resta sempre viva con un piccolo vantaggio per il Milan che, al termine della 35a giornata di Serie A, ha mantenuto il suo vantaggio di 5 punti sul ... Continua a leggere>>

Roma - Juve, tante occasioni ma nessun vincitore: come cambia la classifica - Tante emozioni, una marea di occasioni, ma nessun vincitore. All'Olimpico termina 1-1 tra Roma e Juventus, un punto che serve più ai bianconeri per avvicinarsi alla qualificazione ... Continua a leggere>>

Roma-Juventus 1-1, gol di lukaku e bremer - (Adnkronos) - Roma e Juventus pareggiano 1-1 nel match in calendario oggi per la 35esima giornata della Serie A. Vantaggio giallorosso con lukaku al 15', replica bianconera con bremer al 31'. Il pareg ... Continua a leggere>>