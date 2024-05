Cerca di accendere il barbecue - si ustiona al volto e al braccio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 5 maggio 2024) Reggio Emilia, 5 maggio 2024 – Incidente domestico a Fabbrico dove una donna – una 40enne di origine straniera – si è lievementeta mentre accendeva il. È accaduto verso le 18, in via D’Antona. Mentre era alle prese con l’accensione del fuoco, si è verificato un ritorno di fiamma dal contenitore dell’alcol che l’ha colpita ale all’avam. Il compagno ha immediatamente dato l’allarme al 118 che ha mandato sul posto un’ambulanza e un’automedica, preallertando anche l’elisoccorso poi fatto rientrare alla base dopo che aver constatato che le condizioni non fossero particolarmente gravi. La 40enne è stata comunque portata al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.