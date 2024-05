Lutto per il calcio argentino | addio al ‘Flaco’ Menotti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) Ilsaluta una leggenda. Il ct della Nazionale iridata nel 1978 Cesar Luisè venuto a mancare a 85 anni. La notizia arriva dalla Federargentina, che nel 2019 lo aveva nominato per il ruolo di direttore tecnico della nazionali.ha giocato nel Rosario Central, nel Racing, tra le file del Boca e anche del Santos. Dopo il ritiro dalgiocato ha occupato la panchina dell’Huracan fino alla vittoria di uno storico titolo. Nel 1974 prende le redini della compagine nazionale, conquistando la Coppa del Mondo quattro anni più tardi. Nel 1979 porterà la Nazionale Under 20 al successo Mondiale, in un’annata che vedeva anche il giovane Maradona in campo. Nel 1982 lascia la Seleccion, per poi collezionare altre esperienze in Europa tra Barcellona e ...