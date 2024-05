Lutto nel calcio - tifosi disperati | addio ad un campione del mondo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 5 maggio 2024)a colui che portò sul tetto dell’Argentina, ilsi stringe intorno alla famiglia e alla Federazione. Ildelriceve l’ennesima terribile notizia. Nella serata del 5 maggio arriva infatti l’annuncio che mai si vorrebbe sentire. Sebbene la morte sia una fase della vita è sempre difficile accettarla, ancor di più quando bisogna diread una figura di spicco della storia di questo sport. A comunicare la tragedia è la Federazione argentina tramite l’account X.a César Luis Menotti Nato il 5 novembre del 1938 a 85 anni è scomparso l’ex giocatore e allenatore Luis Menotti. Era stato ricoverato ad aprile in ospedale a Buenos Aires per condizioni di salute precarie e ora è arrivata la terribile notizia. Giocò sia in patria che in ...