Violenti scontri tra tifosi di Genoa e Sampdoria a Piazza Alimonda - interviene la polizia

(Di domenica 5 maggio 2024)a Genova. Un gruppo didelè venuto a contatto con idellain, al termine della partita di Serie B tra i blucerchiati e la Reggiana. Secondo quanto riportato da Telenord, ai tafferugli avrebbe preso parte un centinaio di, la maggior parte di questi della Samp, che rientravano dallo stadio, mentre il gruppo didel, si trovava vicino ad un bar dove abitualmente i supporters rossoblù seguono le partite in trasferta della squadra, oggi impegnata a San Siro contro il Milan. Nella zona sono intervenute le forze dell’ordine per sedare la rissa tra le due fazioni, in attesa di rinforzi che hanno avuto il compito di presidiare le ...

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama ... Continua a leggere>>

Pagelle Milan-genoa: Leao irriconoscibile 4,5, Chukwueze è l'uomo in più 6,5, Giroud solo un'illusione - I tifosi lasciano prima lo stadio. Leggi QUI la cronaca della partita Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un ... Continua a leggere>>

Milan-genoa, Pioli: "Rispettiamo i tifosi. Il cambio di Leao Poco in area avversaria" - ufficialità rimandata dopo il 3-3 casalingo contro il genoa. I tre punti sfumano nel finale con l'autorete di Thiaw, episodio sfortunato dopo il ribaltone in tre minuti che avevo illuso San Siro oggi ... Continua a leggere>>

Milan-genoa 3-3, le pagelle: malissimo Leao e Tomori, Florenzi goal e assist non bastano - Anche alla rabbia dei suoi tifosi. San Siro lo fischia, lui non la prende bene e tira dritto verso gli spogliatoi senza salutare nessuno GIROUD 6 Un ex giocatore per 75 minuti. Uno dei tanti scesi in ... Continua a leggere>>