Okoli avvisa l’Inter | Se siamo convinti ce la giochiamo con tutti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 5 maggio 2024)guarda già alla partita tra Frosinone e Inter, in programma venerdì 10. Il difensore di Di Francesco vuole il colpaccio contro i nerazzurri. DETERMINATO ? Caleba Dazn si è espresso nel finale di partita tra Empoli e Frosinone: «Ho avuto la netta sensazione che potevamo portarci a casa la vittoria. Cosa è mancato? Dovevamo continuare a riproporre le cose che sappiamo fere bene, c’è mancata un po’ di fiducia a mio parere. E riuscire a concretizzare sotto porta. Adesso arriva, sappiamo che dobbiamo lavorare su noi stessi perché se riusciamo ad esseredi quello che facciamo nel lavoro quotidiano e lo riportiamo in partita, riusciremo a giocarcela con qualsiasi squadra». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...