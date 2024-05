Alluvione in Brasile | Rio Grande do Sul in ginocchio La solidarietà di Giorgia Meloni

(Di domenica 5 maggio 2024) Lo stato brasiliano del Riodo Sul è in: il bilancio è di almeno 75 morti, 107 dispersi e 95.700 sfollati. Mezzo milione di case è senza elettricità e 839 mila senza acqua. Molte strade sono state inghiottite dal fango, travolte dalla piena: in tutto sono 113 quelle impraticabili. Il comparto produttivo dello stato - quarta economia del Paese - è distrutto. Per questo il presidente Lula ha raccolto l'appello del governatore di Riodo Sul, Eduardo Leite, mobilitando il governo per rispondere alle inondazioni che hanno messo inlo stato dove il 40% degli abitanti è discendente di italiani L'articolo proviene da Firenze Post.

