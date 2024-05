Volo fatale sulla zip-line - cade e muore davanti alla sua famiglia | c’è un video dell’incidente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 5 maggio 2024) Bema (Sondrio) – Unnel vuoto di venti metriagli occhi delle nipoti che la stavano riprendendo con uno smartphone. Doveva essere una giornata di festa e di emozioni quella di ieri per Ghizlane Moutahir – origini marocchine ma in Italia da decenni – e invece si è trasformata in una tragedia per ora con tante domande e poche spiegazioni. Ghizlane, 41 anni, casa a Sant’Angelo Lodigiano dopo anni passati sul lago di Como, nel Lecchese, a Oliveto Lario, ha perso la vita mentre stava provando l’esperienza adrenalinica di Fly Emotion, la zip-che consente di sorvolare sorretti da un’imbracatura sospesa a un cavo d’acciaio la Valle del Bitto, tra Albaredo per San Marco e Bema, sulle Alpi Orobie della Valtellina. Unsu un paesaggio alpino (quasi) incontaminato a cento all’ora che dura due minuti e mezzo ...