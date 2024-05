elettrochimico le cui tecniche sono alla base della diagnostica clinica - della scoperta dei materiali e altro ancora

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di domenica 5 maggio 2024) Il padre dell’elettrochimica moderna: Allen Bard Allen Bard è riconosciuto come il padre dell’elettrochimica moderna, con una carriera di ricerca che si è estesa per oltre 60 anni presso l’Università del Texas ad Austin. Le sue innovazioni hanno contribuito significativamentee allo studio dei. Contributi rivoluzionari di Bard Il lavoro di Bard sull’elettrochemiluminescenza ha reso possibile la commercializzazione di test sensibili per biomarcatori, rivoluzionando la. Inoltre, il suo contributo allo sviluppo del microscopioa scansione si è rivelato fondamentale nello studio diper celle solari, batterie e nel monitoraggio di reazioni chimiche. L'articolo proviene da News ...