LIVE F1 - GP Miami 2024 in DIRETTA | Verstappen non scapp - Leclerc in lotta per il secondo posto

(Di domenica 5 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 13/57 Norris è negli scarichi di Perez! Il britannico ha un distacco di 0.655 sul messicano, che non ha DRS. GIRO 13/57 Rientrano ai box Nico Hulkenberg e Pierre Gasly. GIRO 12/57 Perez sta perdendo molto tempo dal terzetto inper la seconda posizione. Il messicano è il pilota in maggiore difficoltà tra quelli nelle prime posizioni. GIRO 12/57è stato il più veloce in pista nell’ultimo giro. Il monegasco ha un distacco di 0.600 secondi da Piastri ed un vantaggio di 0.878 su Sainz. GIRO 11/57 Hamilton non riesce aare via da Hulkenberg, che in questo modo può utilizzare il DRS per difendersi da Russell. GIRO 11/57 Nell’ultimo giro Norris ha guadagnato quasi 3 decimi su Perez. Il distacco tra i due è di 1.293 secondi. GIRO 11/57 Sorpasso ...